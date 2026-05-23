Kalibaf'tan olası saldırı açıklaması: Daha yıkıcı ve acı verici olacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail saldırıları sonrası başlayan savaş sürecindeki açıklamaları ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakere heyeti içerisindeki rolü ile son dönemde İran'ın dikkat çekici isimlerinden biri haline geldi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"ÜLKEMİZİN HAKLARINDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Kalibaf görüşmede, "Biz özellikle hiç dürüst olmayan ve kendisine güven duyulmayan bir taraf karşısında milletimizin ve ülkemizin haklarından asla taviz vermeyeceğiz.

İran İslam Cumhuriyeti, savaş alanında cesaret ve otoriteyle İran milletini savunduğu gibi İran'ın meşru haklarını elde etmek ve ülkenin ulusal çıkarlarını güvence altına almak için diplomasi alanında da akıl ve güçle çaba gösterecektir. Ordu, barışın değerini herkesten daha iyi bilir, ancak aynı ordu, ülkesinin onurunun ve haklarının çiğnenmesine asla izin vermez." ifadelerini kullandı.

"TRUMP BİR APTALLIK EDERSE..."

Kalibaf, "Müzakere yürütürken ABD savaş başlattı, şimdi ise savaşı bitirmek için müzakere edelim diyor. Sizin arabuluculuğunuzla sağlanan bir ateşkes vardı, ABD sözünü tutmadı ve deniz ablukası uyguladı, şimdi de bunu kaldırmaya çalışıyor.

Silahlı kuvvetlerimiz ateşkes sırasında kendisini yeniden inşa etti. Eğer Trump aptallık edip savaş yeniden başlarsa bu, ABD için savaşın ilk gününden kesinlikle daha yıkıcı ve acı verici olacaktır." dedi.