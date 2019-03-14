Kaliforniya Valisi idam cezalarını uygulamayacak

Çiçeği burnunda vali, görevde bulunduğu sürede Kaliforniya eyaletinde ölüm cezası uygulamasının askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname ile birlikte eyalette idam cezası hükümlüsü 757 mahkumun infazı durdurulurken, zehirli iğneyle infaz uygulamasına tamamen son verildi. İdamlar durdurulunca, mahkumların infaz edildiği San Quentin Eyalet Hapishanesindeki infaz bölümü kapatıldı.

ABD'de idam cezası olan eyaletler

"İDAM, AYRIMCILIĞA NEDEN OLUYOR"

Düzenleme ile hiçbir idam mahkûmunun serbest bırakılmayacağı veya cezasının değiştirilmeyeceğinin altı çizildi. Vali Newsom, düzenlediği basın toplantısında, “İdam cezası, akıl sağlığı yerinde olmayan, siyah ve koyu renkli olan ve avukat masraflarını karşılayamayan vatandaşlara yönelik ayrımcılığa yol açıyor. Kamu güvenliği açısından hiçbir yararı veya caydırıcı değeri yok. Vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarının çöpe gitmesine yol açıyor” ifadelerini kullandı.

56 YILDA 164 İDAM MAHKUMUNUN CEZASI İPTAL EDİLDİ

Ülke genelinde 56 yıldır, 164 idam mahkûmunun suçsuz oldukları anlaşıldığı için idam cezalarının iptal edildiğine dikkat çeken Newsom, yargının hata yapma olasılığının bulunduğunu söyledi.