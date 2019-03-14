taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4619
Euro
6.1911
Altın
1304.4
Borsa
102196.57
Gram Altın
229.142

Kaliforniya Valisi idam cezalarını uygulamayacak

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yeni seçilen Vali Gavin Newsom, ölüm cezalarının görev süresi boyunca uygulanmayacağını duyurdu.

İHA | 14.03.2019 - 05:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

abd idam cezası

Çiçeği burnunda vali, görevde bulunduğu sürede Kaliforniya eyaletinde ölüm cezası uygulamasının askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname ile birlikte eyalette idam cezası hükümlüsü 757 mahkumun infazı durdurulurken, zehirli iğneyle infaz uygulamasına tamamen son verildi. İdamlar durdurulunca, mahkumların infaz edildiği San Quentin Eyalet Hapishanesindeki infaz bölümü kapatıldı.

Kaliforniya Valisi idam cezalarını uygulamayacak

ABD'de idam cezası olan eyaletler

"İDAM, AYRIMCILIĞA NEDEN OLUYOR"

Düzenleme ile hiçbir idam mahkûmunun serbest bırakılmayacağı veya cezasının değiştirilmeyeceğinin altı çizildi. Vali Newsom, düzenlediği basın toplantısında, “İdam cezası, akıl sağlığı yerinde olmayan, siyah ve koyu renkli olan ve avukat masraflarını karşılayamayan vatandaşlara yönelik ayrımcılığa yol açıyor. Kamu güvenliği açısından hiçbir yararı veya caydırıcı değeri yok. Vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarının çöpe gitmesine yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Kaliforniya Valisi idam cezalarını uygulamayacak

56 YILDA 164 İDAM MAHKUMUNUN CEZASI İPTAL EDİLDİ

Ülke genelinde 56 yıldır, 164 idam mahkûmunun suçsuz oldukları anlaşıldığı için idam cezalarının iptal edildiğine dikkat çeken Newsom, yargının hata yapma olasılığının bulunduğunu söyledi.

Kaliforniya Valisi idam cezalarını uygulamayacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

38
Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

8
Ebesi mesai arkadaşı oldu

Ebesi mesai arkadaşı oldu

5
'Tarlanda hazine var' deyip dolandırmak istediler

'Tarlanda hazine var' deyip dolandırmak istediler

7
Tanzim satışta 14 bin ton ürün sevkiyatı

Tanzim satışta 14 bin ton ürün sevkiyatı

15
Hakkari turizmde yükseliyor

Hakkari turizmde yükseliyor

4
Beckham'a James Corden'dan heykel şakası

Beckham'a James Corden'dan heykel şakası

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir