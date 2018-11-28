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Kaliforniya yangınında bilanço arttı: 88 ölü 203 kayıp

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 8 Kasım'da başlayan ve pazar sabahı itibarıyla tamamen kontrol altına alındığı açıklanan yangının bilançosu artmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 10:20..
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Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangınının pazar günü itibarıyla söndürülmesinin ardından 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 88'e çıktığını açıkladı.

203 KİŞİ KAYIP

Honea, 203 kişiden hala haber alınamadığını belirtti.

Diğer yandan, ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, eyaletin kuzeyinde Camp yangınının etkili olduğu Paradise bölgesine yaptığı ziyaretin ardından, daha önce böylesine bir yıkıma hiç şahit olmadığını ifade ederek, orman yangının maliyetinin, milyarlarca doları bulabileceğini kaydetti.

HÜKÜMETTEN DESTEK

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'ndan (FEMA) bir yetkili, ABD hükümetinin, Kaliforniya'nın kuzeyindeki yangın nedeniyle yerinden edilen kişilere 20 milyon dolardan fazla yardımda bulunduğunu belirtti. FEMA sözcüsü Frank Mansell, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, 15,5 milyon doların barınma ve konut yardımı için harcandığını söyledi. Mansell, ayrıca cenaze giderleri dahil, diğer ihtiyaçlar için 5 milyon dolar dağıtıldığını kaydetti.

HARİTADAN SİLİNDİ

Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında 8 Kasım'da başlayan orman yangınları, yaklaşık 14 bin ev, 514 iş yeri ve 4 bin 265 binayı yok etti. Toplamda yaklaşık 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, Kaliforniya tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı" orman yangını olarak kayıtlara geçti. Eyaletin güneyindeki yangında evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasında oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, "reality show" yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler bulunuyor.

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