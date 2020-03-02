taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2546
Euro
6.9439
Altın
1606.86
Borsa
107522.6
Gram Altın
323.623
Bitcoin
54821.43

Kalın'dan Avrupa'ya göçmen tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa'nın göçmenler karşısındaki tutumuna tepki gösterdi. Kalın, "Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada. Yapabileceğimizin bir sınırı var" dedi.

AA | 02.03.2020 - 14:07..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından Avrupa sınırına, göçmen akını yaşanıyor.

Avrupa'da endişeyle karşılanan bu gelişmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN YAPABİLECEKLERİ SINIRLI"

Kalın, Esad rejimi saldırıları nedeniyle Suriye'den kaçanlarla ilgili Avrupa ülkelerinin, "Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu." yaklaşımı içinde olduklarını, Türkiye'nin yapabileceklerinin sınırı olduğunu söyledi.

Kalın'dan Avrupa'ya göçmen tepkisi

İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki bir haberde, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana 3.7 milyon Suriyeliyi kabul eden Türkiye'nin, artan baskı altında olduğu ve yaklaşık 500 bin kişinin İdlib'deki çatışmalardan sonra Türkiye sınırına yığıldığı belirtildi.

AVRUPA'NIN TUTUMUNA TEPKİ

Düzensiz göçmenlerle ilgili haberde görüşlerine yer verilen Kalın, krizin büyüdüğünü ve giderek kötüleştiğini vurguladı.

Kalın'dan Avrupa'ya göçmen tepkisi

Kalın, "Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada. Can sıkıcı olan bu. Birçok Avrupa ülkesinin yaklaşımı şöyle görünüyor: Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu. Biz elimizden gelenin en iyisini elimizdeki imkanlarla yapmaya çalışacağız. Ancak yapabileceğimizin bir sınırı var." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Alman basını: AB göçmen girişini engellemeli
Türkiye’nin sınırları açarak milyonlarca mülteciye geçiş hakkı vermesi, Avrupa genelinde korkuya sebep oldu. Alman Die Welt, mültecilere kucak açmaktansa bölgeye asker yığma çağrısı yaptı.
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Rusya savaş suçu işledi
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi.
Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 117 bin 677 oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı sosyal medya hesabından duyurdu.
Jandarmadan karla mücadele eğitimi
Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Komando Temel İhtisas Kursu “Şiddetli Soğuk ve Derin Karda Mücadele Harekatı” eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeli mülteciden Türkiye'ye: Kendinizi düşündünüz
Suriyeli mülteciden Türkiye'ye: Kendinizi düşündünüz
1629
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
783
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
314
Putin'den Suriye açıklaması: Savaşa hazırlanmıyoruz
Putin'den Suriye açıklaması: Savaşa hazırlanmıyoruz
418
Ağrı'da gümrük müdürlüğü aracına roketli saldırı
Ağrı'da gümrük müdürlüğü aracına roketli saldırı
131
SİHA, Esad'ın konvoyunu vurdu
SİHA, Esad'ın konvoyunu vurdu
291
Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı o an
Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı o an
664
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir