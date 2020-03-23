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Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, müşterilerinin salgın sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla destek paketlerini devreye aldı.

AA | 23.03.2020 - 10:31..
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Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri

Kamu bankaları, koronavirüs salgını döneminde bir dizi önlemi hayata geçirdi.

Buna kapsamda, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bank, kredi ödemelerinde ertelemelere gitti.

İLK ERTELEME ZİRAAT'TAN

Ziraat Bakası 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek.

Banka ayrıca, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı vereceğini duyurdu.

KREDİ ÖDEMELERİNE EK SÜRE

Ziraat Bankası, ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle uygun vadeli yapılandırma sağlayacak.

Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri

VAKIFBANK'TAN DESTEK PAKETİ

VakıfBank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

Banka, firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacağını, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacağını açıkladı.

HALKBANK'TAN İSTİKRAR ÖNLEMLERİ

Halkbank, koronavirüs salgınına karşı aldığı finansal istikrar önlemlerini açıkladı.

Bu kapsamda, alınan önlemler şöyle:

31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Eesnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz ertelenecek.

Müşteriler, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırabilecek. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri

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