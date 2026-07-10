Kanada Başbakanı: Orta Doğu'daki çözümlerde en etkili ülkeler Suudi Arabistan ve Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ziyarette bulundu.

Carney, burada Kanada-Suudi Arabistan ilişkilerine yönelik temaslar gerçekleştirdi.

Temasların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇÖZÜMLER KONUSUNDA EN ETKİLİ İKİ ÜLKE SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKYE'DİR"

Cidde ziyaretinin önemine dair konuşan Başbakan Carney, bölgedeki meselelere işaret ederek, "Orta Doğu'daki olası çözümler konusunda en etkili iki ülke Suudi Arabistan ve Türkiye'dir." dedi.

Kanada'nın Orta Doğu'yu "derinden önemsediğini" ve bölgesel güçlerle uzaktan eleştiri yapmak yerine doğrudan diyalog kurulması gerektiğini vurgulayan Carney, bu temasların ise Ottawa'nın söz konusu hükümetlerin yaptığı her şeyi onayladığı anlamına gelmediğini söyledi.

"ÜLKELERE DERS VERMENİN ETKİSİZ BİR STRATEJİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Hükümetinin, önceki yönetimlerin aksine Suudi Arabistan'a yönelik açık eleştirilerden kaçınma yönündeki tutumu sorulan Mark Carney, "Ülkelere uzaktan ders vermenin etkisiz bir strateji olduğunu görüyorum. Bu tatmin edicidir ama etkisizdir. Angajman ise etkili olabilir. Her zaman etkili olacağı veya belirleyici olacağı anlamına gelmez ama etkili olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA ZİYARETİ

İnsan haklarını, ulusların kendi kaderini tayin hakkını ve toprak bütünlüğünü derinden önemsediklerini dile getiren Başbakan Carney, Ankara ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çözülmemiş konuları görüştüğünü ve doğrudan diyaloğun, Ottawa'dan sağlanması mümkün olmayacak olumlu bir sonuç verdiğini anlattı.

"ÇEŞİTLENDİRME ARAYIŞINDAYIZ"

Kanada Başbakanı Carney ayrıca ABD'ye olan aşırı bağımlılığı "temel bir itici güç" olarak nitelendirip Kanada'nın uluslararası ortaklıklarını çeşitlendirme çabalarına dikkati çekerek, "Buna aşırı bağımlıyız. Bu kanıtlandı. Her Kanadalı bunu çok güçlü bir şekilde kabul ediyor ve biz de çeşitlendirme arayışındayız." şeklinde konuştu.