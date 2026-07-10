İngiltere Başbakanlığına hazırlanan Andy Burnham'dan "Gazze" özrü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İşçi Partisi liderliğinden istifasının ardından parti liderliğine ve başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Andy Burnham, açıklamalarda bulundu.

Burnham, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına İşçi Partisi'nin ilk tepkisi nedeniyle özür diledi ve kendi liderliği altında daha iyi bir performans göstermesi gerektiğini belirtti.

"DAHA İYİSİNİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Andy Burnham, "İsrail'in Gazze'deki askeri harekatının başlangıcında partimin doğru tutum sergilemediğini düşünen çok sayıda kişi olduğunu biliyorum ve bunun için üzgünüm. Yanıtımız çoğu zaman yeterince iyi olmadı. Daha iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.

"İNGİLTERE ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMAKTA ÇOK YAVAŞ KALDI"

İngiltere'nin ateşkes çağrısı yapmakta çok yavaş kaldığını dile getiren Andy Burnham, "İsrail hükümetine baskı yapmak için daha fazlasını yapmalıyız. Evet, bazı önemli adımlar attık ancak dürüst olmak gerekirse İngiltere ateşkes çağrısı yapmakta çok yavaş kaldı. Şimdi yaklaşımımızı güçlendirmek için daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

MAL TİCARETİ YASAKLANABİLİR

Burnham, İsrail hükümetine daha fazla baskı yapılması gerektiğinin altını çizerek, bunun kişi ve kurumlara yönelik yeni yaptırımların yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle mal ticaretinin yasaklanmasını da içerebileceğini ifade etti.

Başbakan adayı Burnham, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınırken, bu konuda kararın uluslararası mahkemeler tarafından verilmesi gerektiğini kaydetti.

"SAVAŞ SUÇLARININ İŞLENMİŞ OLABİLECEĞİNE DAİR ARTAN KANITLAR VAR"

Gazze'deki yıkıma ilişkin gördüğü ve okuduğu şeylerden "dehşete düştüğünü" dile getiren Burnham, "Savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair artan kanıtlar var. Gazze halkının yaşadığı derin acılar için hesap verilebilirlik olmalı ancak nihai olarak buna siyasetçiler değil, uluslararası mahkemeler karar vermeli." değerlendirmesinde bulundu.