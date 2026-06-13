Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı

2026 FIFA Dünya Kupas B Grubu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ile Bosna Hersek karşılaştı.

Müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bosna Hersek'in golünü 21. dakikada Jovo Lukic attı.

Kanada, 76. dakikada oyuna giren Cyle Larin ile 78. dakikada eşitliği sağladı.

Oyuna girdikten 121 saniye sonra gol atan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Larin, Fransız yıldız Kolo Muani'den (43 saniye) bu yana Dünya Kupası'nda rakip fileleri en kısa sürede havalandıran yedek oldu.

KANADA TURNUVADAKİ İLK PUANINI ALDI

Dünya Kupası'na 3. kez katılan ve turnuva tarihindeki ilk puanını bu beraberlikle elde eden Kanada, gruptaki ikinci maçında Katar ile oynayacak.

Bosna Hersek ise İsviçre ile karşı karşıya gelecek.