taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9746
Euro
6.6703
Altın
1549
Borsa
113684.01
Gram Altın
297.577
Bitcoin
43573.67

Kanada, vatandaşlarına Irak'tan ayrılmalarını söyledi

anada, vatandaşlarından Irak'a seyahat etmekten kaçınmalarını, Irak'ta bulunanların da ülkeyi terk etmelerini istedi.

AA | 05.01.2020 - 01:58..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlara "Devam eden değişken, öngörülemeyen ve potansiyel olarak tehlikeli bir güvenlik durumu nedeniyle Irak'a seyahat etmekten kaçının. Irak'taysanız, güvenli olması durumunda ticari yollardan ülkeden ayrılın." çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Orta Doğu'daki gerginliklerin giderek artmasından duyulan endişe vurgulanarak, "Kanada, Batı çıkarlarına karşı terörist saldırıların artması tehdidini göz önüne alarak, vatandaşlarına Irak'tan ayrılmalarını tavsiye ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kanada, vatandaşlarına Irak'tan ayrılmalarını söyledi

IRAK'TAKİ 850 POLİS VE ASKER ÇEKİLİYOR

Ulusal basında yer alan haberlerde, NATO'nun Irak'taki eğitim programlarını geçici olarak askıya aldığını duyurması üzerine, Iraklı polis ve askerlere eğitim vermek için burada bulunan 850 Kanadalı polis ile askerin de ülkeden çekileceği belirtildi. Kanadalı personelin ülkelerine mi döneceği yoksa bölgedeki başka programlara mı kaydırılacağı henüz açıklanmadı.

Kanada’nın NATO programları kapsamında Irak'tan başka Mısır'da 55, Bahreyn'de 23, Lübnan'da da 4 askeri personeli bulunuyor.

KANADA'DAKİ İRANLILAR, SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜNÜ KUTLADI

Öte yandan ABD'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Toronto'da toplanan bir grup İran asıllı Kanadalı, sevinç gösterisi yaptı.

Süleymani'nin ölümünün, İran için yeniden doğmak anlamına geldiğini söyleyen göstericiler, "İran yeniden doğuyor", "İran halkı tarafından İran'da rejim değişikliği" ve "İran'daki ayaklanmayı destekliyoruz" sloganları attı.

Kanada İran Demokratik Birliği sözcüsü Hamid Gharajeh, yaptığı açıklamada, "Süleymani'nin ortadan kaldırılmasından sonra şimdi daha büyük bir dünyadayız. Kendimi harika hissediyorum çünkü bunun çok gecikmiş olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Güney Afrika’da aslan katliamı
Güney Afrika'da kaçak avcılar, 8 aslanı büyücülere satmak için öldürdü.
Hafter Libya'da askeri okulu vurdu
Hafter'e ait savaş uçakları, Trablus'un güneyindeki bir askeri okulu vurdu.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye'den yardım istedi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, ABD'nin küstah eylemlerine karşı birlikte durmayı önerdi.
ABD, Kuveyt'e 3 bin asker gönderdi
ABD'nin İran'la giderek artan gerilimin ardından, Kuveyt'e 3 bin asker gönderdiği öğrenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

83
Güney Afrika’da aslan katliamı

Güney Afrika’da aslan katliamı

3
Emniyet Müdüründen zanlıya: Alemin batsın kirli torbacı

Emniyet Müdüründen zanlıya: Alemin batsın kirli torbacı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir