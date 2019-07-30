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Kanadalılar Çanakkale'deki madeni aldıklarına seviniyor

Çanakkale'deki Kaz Dağları'nda altın arayacak Kanadalı şirketin CEO'su, Türkiye'yi adeta yolunacak kaz gibi görüyor.

Haber Merkezi | 30.07.2019 - 16:17..
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Kanadalılar Çanakkale'deki madeni aldıklarına seviniyor

Türkiye son günlerde, Çanakkale Kaz Dağları'nda Kanadalı şirketin kuracağı altın madenini ve ağaç katliamını konuşuyor. Binlerce ağacın kesilmesine tepkiler yükselirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise şirketin altın arama faaliyetleri bittikten sonra alanın ağaçlandıracağını açıkladı.

Türkiye'de tüm bunlar konuşulurken Kanadalı Alamos Gold şirketinin CEO'su John A. McCluskey'nin, 2018 yılında BNN Bloomberg kanalına verdiği röportajda, "Türkleri özellikle hafriyatta kullanacağız." dediği sözler ortaya çıktı.

Kanadalı altın şirketinin CEO'su Türkiye hakkında konuştu VİDEO

4.27 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ALTIN

Türkiye'de 3 madende çalıştıklarını ve mütevazı bir yatırımla kazılara başladıklarını söyleyen McCluskey, 3 milyon onsluk (4.27 milyar dolar değerinde) altın bulduklarını ifade etti.

Kanadalılar Çanakkale'deki madeni aldıklarına seviniyor

2035'E KADAR FAALİYET DEVAM EDECEK

2009'dan beri Türkiye'de olduklarını ve ilk projelerine 2010 yılında başladıklarını belirten John A. McCluskey, ilk ürünleri 2020 yılında alacaklarını ve 15 yıllık bir süreçte üretimin devam edeceğini sözlerine ekledi.

TÜRKLER HAFRİYAT KONUSUNDA ÇOK İYİ

Türkiye'deki dövizin yüksek olmasının Çanakkale'deki projede şirketi ne kadar etkileyeceğinin sorulması üzerine ise Kanadalı CEO, enflasyon yüzünden biraz maddi kayıpla karşılacaklarını, ancak madenin sözleşmeli bir maden olacağı ve Türk çalışanların istihdam edilip TL üzerinden ödeme yapacaklarını açıkladı.

McCluskey, Türklerin hafriyat ve taşları bir yerden bir yere taşımak konusunda da çok iyi olduklarını sözlerine ekleyip, Türkiye'yi bu alanda kullanacaklarını belirtiyor.

Kanadalılar Çanakkale'deki madeni aldıklarına seviniyor

Kaz Dağları'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamı VİDEO

Kanadalılar Çanakkale'deki madeni aldıklarına seviniyorKanadalı Alamos Gold şirketinin CEO'su John A. McCluskey

Kaz Dağları'ndaki ağaç kesimi için Bakanlık açıklama yaptı haberi
Kanadalılar Çanakkale'deki madeni aldıklarına seviniyor

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