Kanal D’de Ahmet Hakan sesleri

İş makinesi yüklü tır altından geçtiği köprüde sıkıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrasında trafikte uzun kuyruklar oluştu.

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Bakan Akar: B planımız hazır

Bakan Akar, ABD ile Türkiye arasındaki F-35 sorunu hakkında açıklama yaptı. Akar, ABD'nin tavrına göre B planlarının hazır olduğunu söyledi.