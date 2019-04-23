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Kanal D’de Ahmet Hakan sesleri

Buket Aydın ile yolların ayrılmasının ardından gözler Ahmet Hakan’a çevrildi.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 22:09..
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Kanal D’de Ahmet Hakan sesleri

Kanal D Haber’de Buket Aydın döneminin sonuna gelindi.

Seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında kahkahalar atan Buket  Aydın ile yolların ayrıldığı yönünde haberler çıktı.
Bu haberleri yalanlayan yönetim daha sonra açıklamaları sildirdi.

AHMET HAKAN'IN GELMESİ BEKLENİYOR

Bulet Aydın’ın ardından Kanal D Haber’de Ahmet Hakan döneminin başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Hakan, daha önce Kanal D Haber’de başarılı bir dönem geçirmişti.

Ahmet Hakan’ın göreve başlamasıyla reytiglerde Fatih Portakal ile büyük bir yarış yeniden başlayacak.

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