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Kanal İstanbul, ankette soruldu

İstanbul'a yapılması planlanan Kanal İstanbul, anketlerde soruldu. Buna göre yüzde 38 evet derken, yüzde 34 ise kararsız.

Haber Merkezi | 31.12.2019 - 11:11..
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Kanal İstanbul, ankette soruldu

Kanal İstanbul, bir kez daha Türkiye'nin gündeminde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un yapılacağını söylerken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise projenin yaptırılmayacağını ifade ediyor. CHP örgütleri de ÇED Raporu'na itiraz için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine itiraz dilekçesi veriyor.

YÜZDE 38 EVET DİYOR

Optimar yaptığı ankette katılımcılara "Kanal İstanbul projesi sizce ülkemiz için faydalı mı, yapılmalı mı?" sorusunu yönettil.

Ankete katılanların yüzde 38,4'ü evet derken, yüzde 27,6 hayır, yüzde 34 ise kararsız olarak fikir bildirdi.

Kanal İstanbul, ankette soruldu

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