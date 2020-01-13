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Kanal İstanbul güzergahında arsalar yükselişte

Hükümet ile muhalefet partilerini karşı karşıya getiren Kanal İstanbul projesi, bölgedeki arsa fiyatlarında yüzde 20 artış yaşattı.

İHA | 13.01.2020 - 10:18..
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Türkiye'nin gündemi, son günlerde Kanal İstanbul projesi oldu.

Projeyle birlikte arsa fiyatlarında yüzde 20 artış yaşandı.

Arsa satın alan vatandaşlar ise Kanal İstanbul’un yapılmasını bekleyip ellerindeki arsaları satmak istemiyor.

VATANDAŞ, SATMAK İÇİN PROJEYİ BEKLİYOR

Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah yakınlarında arsa fiyatları epey yükselişti. Başakşehir civarlarında tabu alan vatandaşlar ise Kanal İstanbul’un yapılmasını bekliyor. Güzergahta bazı yerlerinde gecekondu ve tapusu olmayan evler bulunuyor. Arsa satın alan vatandaşlar ise Kanal İstanbul Projesinin yapıldıktan sonra arsalarını satmayı bekliyor.

Kanal İstanbul güzergahında arsalar yükselişte ViDEO

KANAL İSTANBUL MANZARASI İZLEMEK İSTEYEN DE VAR

Bazı vatandaşlar ise satın aldıkları arsalara ev yapıp Kanal İstanbul manzarası seyretmeyi istiyor. Kanalın geçeceği güzergahta tır garajları, gecekondular bulunurken bir çok alanda sazlıkların içerisinde yer alıyor.

Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları yükselişe geçti -2

"ARSALAR BİN LİRA İSE BİN 200 LİRAYA ÇIKTI"

Başahşehir’de emlakçılık yapan Nevzat Otay, “30 yıldır bu civarda emlakçılık yapıyorum bölgede arsa fiyatlarında çok gelişme olduğunu görmedim. Kanal İstanbul projesi ortaya çıktı, arsalar bin lira ise bin 200 liraya çıktı. Kanal İstanbul projesi ilk çıktığı günlerde arsa fiyatları bir yükselme gösterdi ancak sonrasında düştü. Şu anda arsa fiyatlarında yine bir yükselme oldu. Çoğu vatandaş bütçesine göre yatırım amaçlı arsa alıyor daha imara açılmadığı için satılan yerler” şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları yükselişe geçti -1

"YAPILAN KANALI BEN SEYRETMEK İSTİYORUM"

Ev yapmak için arsa almayı düşündüğünü ifade den Metin Çiftçi, “Bir arsa almak için emlakçıya geldim. Ailemle birlikte oturacağım bir ev yaptırmak için arsa lazım. Kanal İstanbul projesinin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz, ülkemiz için çok faydalı ve önemli bir proje. Bizim arsalarımız yabancılara verilirse bizim için kötü olur, yapılan kanalı ben seyretmek istiyorum. Vatandaşların elinde 100- 150 metrekarelik arsalar var eğer TOKİ buraya gelirse vatandaşların memnun ederek konut yapması gerekiyor” dedi.

Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları yükselişe geçti -3

Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları yükselişe geçti -4

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