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Kanal İstanbul soğuk hava dinlemedi

Kanal İstanbul ÇED raporuna itiraz etmek isteyenler bugün de sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Merkezi | 30.12.2019 - 09:07..
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Kanal İstanbul soğuk hava dinlemedi

Hükümet ile muhalefet partilerini karşı karşıya getiren projelerden Kanal İstanbul için yine kuyruklar oluştu.

Yılın son haftasında soğuk havaya rağmen İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Ataşehir'deki binası önünde yüzlerce kişi imza atmak için sıra bekledi.

UZUN UZUN KUYRUKLAR

Görüntü sabah saat 08:45 sıralarında çekildi.

Yağmur, soğuk ve fırtınaya rağmen Kanal İstanbul ÇED raporuna itiraz etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Kanal İstanbul’a itiraz kuyruğu soğuk hava dinlemedi İZLE

Kanal İstanbul soğuk hava dinlemedi

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