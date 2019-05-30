Kandamlası nedir

Bulunduğu noktada her yıl üreyebilen, yaklaşık 30 ile 50 santimetre uzunluğunda büyüyebilen, saçak kök olarak her yıl toprağın altından çıkan ve mevsimsel büyüyen bir bitki olan kandamlası, kök olarak yetişebiliyor.

Bitki, deniz seviyesinden 1.950-2 bin 70 metre yüksekteki rakımlarda yetişiyor.

Sığırkuyruğu, sarı kantaron, yabani soğan, geven, ada çayları ile birlikte aynı yaşam ortamında görülebiliyor.

9 TÜRÜ BULUNUYOR

Kuzeybatıyı, nemli toprağı sevdiği ve küçük kayalık alanlarda yayılış yaptığı da tespit edildi.

Bitki cinsinin 2'si sarı, 7'si kırmızı çiçekli 9 türü bulunuyor. Tohum alınarak fidan halinde yetiştirilmesi sağlanan bitki türünün, bir benzerinin ise Yunanistan’da yetiştiği biliniyor.