Kanserde alternatif tıp cerrahi müdahaleyi geciktiriyor

Bazı kanser hastalarının ilk tedavi olarak kulaktan dolma tavsiyelerle bitkisel otları kullanması büyük tehlike oluşturabiliyor. Hasta, yakınlarından veya çevresinden edindiği yöntemlerle tıbbi tedavi yerine bitkisel ürünleri alıp kullanması halinde kanser evresini artırabileceği gibi tedavilerin gecikmesine de neden olabiliyor.

İLK ADIM: HEKİM TANISI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, kanser hastalarının kulaktan dolma tedavi yöntemleriyle hastalıklarının sürecini uzattıklarını belirtiyor. Özellikle meme ve tiroit başta olmak üzere akciğer, gastrointestinal ve kalın bağırsak kanserlerinin Türkiye’de hızla artış gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, tedavi süreçlerinin bir hayli önemli olduğunu dile getiriyor. İlk adresin hekimler olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “Hekim tanıyı koyduktan sonra hastalık erken evrede ise cerrahi tedavi görmeleri gerekir. Cerrahinin ardından ilaç tedavisi veya ışın tedavisi olması gerekir. Yöntem budur” diyor.

ZEHİRLENME VAKALARI OLUYOR

Uzmanlar, “Hastalardan bazıları doktora gideceğine birtakım aktarlara gidiyorlar. Onlardan aldıkları 2-3 gram otlarla tedavilerini görüyorlar ve tamamen iş işten geçiyor. Özellikle erken dönem kanser hastaları bunlara gittiği zaman bu ottan tedavilerle geç kalıp, hastalık sürecine evre atlatabiliyorlar. O zaman da tıbbın yapacağı bir şey kalmıyor. Hastalar hangi ottan ne kadar dozda kullanılacağını da bilmeden, kulaktan dolma bilgilerle bu otları kullanmaktadır. Bunun sonucunda zaman zaman zehirlenme vakaları ile karşılaşılmaktadır” bilgilerini paylaşıyor.

KANSER TEDAVİSİNE GEÇ KALMAYIN

Kullanılan otların kesinlikle ilk tedavi yöntemleri olmadığını aktaran uzmanlar, “Bu otlardan bazıları immün sistemi güçlendiren otlardır. Ama bunlar kesinlikle ilk tedavi modeli olamaz. Bunlar daha sonra hastalık inoperable olmuşsa, tedaviye cevap vermiyorsa, belki hastayı rahatlatmak açısından bu işi yapan bilimsel hocalarımızın tavsiyesi üzerine birtakım ilaçlar kullanılabilir. Vatandaşlar bu açıdan uyanık olmalı ve geç kalmamalıdır. Kanser korkulacak bir şey değildir, geç kalmaktan korkulmalıdır” şeklinde konuşuyor.