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Kanseri önleyen yeni bir sprey geliştirildi

Kanserli hücrelerle savaşmak için üretilen sprey jel, ameliyat sonrası vücudun kansere karşı savaşmasına yardımcı olabilir.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 14:31..
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Kanser teşhisi konan birçok insanın hastalıklarını tedavi etmek için bir tür ameliyat geçirmesi gerekir. Erken teşhis edilen meme kanseri olan kişilerin, yaklaşık yüzde 95'i ameliyat olmak zorunda. Beyin tümörleri olan kişiler için ilk tedavi yöntemi de ameliyat olacaktır.

SPREY JEL

Araştırmacılar, bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçlarla dolu bir sprey jeli geliştirdi. Bu jel kanserin durmasını ve vücudun diğer bölgelerine yayılmasını engellemek için laboratuvar ortamında hayvanlar üzerinde test edildi ve hayvanların yarısının üzerinde başarılı oldu.

KANSER HÜCRELERİNİN GELİŞMESİNİ ÖNLÜYOR

Araştırmacılar, ileri melanom tümörlerine sahip farelerde, biyolojik olarak parçalanabilen sprey jeli test ettiler. Jelin, ameliyat sonrası kalan tümör hücrelerinin büyümesini azalttığını ve bunun da kanserin nükslerini önlemesine yardımcı olduğunu buldular. Bu sprey sadece belirli bir yerdeki tümörleri engellemekle kalmıyor, vücudun diğer bölgelerindeki tümörlerin gelişimini de kontrol altına alıyor.

Fareler üzerinde halen test aşamasında olan sprey jelin, insanlarda kullanılmadan önce daha fazla testten ve onaydan geçmesi gerekiyor.

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