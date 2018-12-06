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Kanseri tespit etmek için 10 dakikalık test geliştirildi

Avustralyalı araştırmacılar, kanseri tespit etmek için 10 dakika süren bir test geliştirdi.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 09:51..
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Avustralyalı araştırmacılar, gelecekte hastaya yardımcı olabilecek 10 dakikalık bir kanser testi üretti. Kanserin kan ya da biyopsi dokusundan kolaylıkla tespit edildiği söylenen test,  University of Queensland araştırmacıları Dr. Abu Sina, Dr. Laura Carrascosa ve profesör Matt Trau tarafından geliştirildi.

Kanseri tespit etmek için 10 dakikalık test geliştirildi

Çeşitli kanser türlerinde bulunan eşsiz bir DNA nanoyapısını keşfeden grup, bu yapının inceledikleri tüm meme ve prostat kanserleri başta olmak üzere diğer kanser türlerinde de bulunduğunu söyledi. Dr. Sina şu ifadeleri kullandı: ''DNA'yı süsleyen metil grupları olarak adlandırılan minik moleküllerin seviyeleri ve şekilleri, büyük ölçüde kansere göre değişmektedir, bu metil grupları, hangi genlerin açılıp kapanacağını kontrol etmek için hücrelerin anahtarıdır.”

Metil gruplarını daha fazla incelemek için bir test geliştiren ekip, söz konusu moleküllerin değişikliğini 10 dakika gibi kısa bir sürede tespit edebiliyor. Karmaşık laboratuvar tabanlı ekipman gerektirmeyen, erişebilir ve ucuz bu test, ileride kanser teşhisi için çok önemli bir yöntem olabilir.


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