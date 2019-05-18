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Kapadokya'da yer altı şehri ortaya çıktı

Bir evin altında çıkan şehre, birkaç yerden giriş olduğu belirtildi.

İHA | 18.05.2019 - 12:35..
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde tarih fışkırıyor.

CADDE VE SOKAKLARLA BAĞLANTILI

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde bulunan harabe bir evin altından yer altı şehri bulunması şaşırtırken, yer altı şehrinin ilçenin ana caddeleri ve sokaklarının altına kadar bağlantısının bulunduğu dikkatlerden kaçmadı.

Kapadokya'da yer altı şehri ortaya çıktı

UZUN BİR YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN SAĞA VE SOLA AYRILIYOR

Derinkuyu ilçesinde tesadüfen bulunan yer altı şehri, ilçede heyecan uyandırırken; bulunan şehre birkaç yerden daha giriş olduğu belirtiliyor. İlçede harabe bir evin içinden girilen yer altı şehrinde, uzun bir yürüyüşün ardından şehir sağa ve sola ayrılıyor.

Kapadokya’da evin altından yeraltı şehri çıktı İZLE

İLÇENİN TAMAMINI KAPSIYOR

Sağ ve soldan girişlerin ile devam edilen yer altı şehri, ilçenin tamamına yakınını kapsadığı tahmin ediliyor.

Kapadokya'da yer altı şehri ortaya çıktı

Kapadokya'da yer altı şehri ortaya çıktı

Kapadokya'da yer altı şehri ortaya çıktı

Kapadokya'da yer altı şehri ortaya çıktı

Kapadokya'da yer altı şehri ortaya çıktı

Kapadokya'da yer altı şehri ortaya çıktı

Kapadokya'da yer altı şehri ortaya çıktı

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