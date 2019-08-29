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Kapalı Maraş 45 yıl sonra gazetecilere açıldı

45 yıldır kapalı olan Hayalet Şehir'e basın mensuplarının girişi sağlandı.

DHA | 29.08.2019 - 13:17..
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Kapalı Maraş'ın 13 Ağustos 1974 ikinci Barış Harekâtı sonrası Türk tarafının yönetimine geçmesinin ardından sivillerin girişine izin verilmiyordu.

1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesi, 45 sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı.

İÇERİDEKİ SON DURUM HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Kuzey Kıbrıs hükümeti, Kapalı Maraş'ın açılması konusunda çalışma başlatmasının ardından 45 yıldır kapalı olan bölgeye Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi tarafından yapılan organizasyon ile basın mensuplarına yapılan çalışmalar doğrultusunda, kapalı Maraş içerisindeki son durum hakkında bilgi verildi.

İşte kapalı Maraş'tan 45 yıl sonra çekilen ilk görüntüler;

Kapalı Maraş 45 yıl sonra gazetecilere açıldı

Kapalı Maraş 45 yıl sonra gazetecilere açıldı

Kapalı Maraş 45 yıl sonra gazetecilere açıldı

Kapalı Maraş 45 yıl sonra gazetecilere açıldı

Kapalı Maraş 45 yıl sonra gazetecilere açıldı

Kapalı Maraş 45 yıl sonra gazetecilere açıldı

Kapalı Maraş 45 yıl sonra gazetecilere açıldı

Kapalı Maraş 45 yıl sonra gazetecilere açıldı

Kapalı Maraş 45 yıl sonra gazetecilere açıldı

Kapalı Maraş 45 yıl sonra gazetecilere açıldı

Kapalı Maraş 45 yıl sonra gazetecilere açıldı

Kapalı Maraş 45 yıl sonra gazetecilere açıldı

Kapalı Maraş 45 yıl sonra gazetecilere açıldı

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