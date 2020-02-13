Kapalı Maraş için yeni adım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye, Kapalı Maraş bölgesinin açılması için yeni bir süreç başlatıyor.

Rumların ve Yunanistan'ın her fırsatta açılmaması için elinden geleni yaptığı Maraş için ilk somut adıma geçiş yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı yuvarlak masa toplantısı için Maraş'a gidecek.





Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği, hukuki ve siyasi sürecin masaya yatırılacağı toplantı kapalı Maraş'ta yapılacak.

46 YIL SONRA İLK SOMUT ADIM

Bölge, 1974'ten sonra ilk kez üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapacak. 15 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek toplantı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kapalı Maraş'ın açılması sürecinde önemli kararların alınacağı bir toplantı önemi taşıyor. Toplantıda bir dizi karar alınması, kapalı Maraş için bir yol haritasının ortaya konması bekleniyor.



Toplantıya KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, diplomatlar, akademisyenler, turizm ve ticaret temsilcileri katılacak.

10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK

Gazimağusa'nın güneyinde yer alan Maraş, 1974 öncesinde bölgenin uluslararası turizm merkeziydi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla yerleşime kapatıldı. Eski günlerine dönmesi için yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğu hesaplanıyor.