'Kapalılar imha edilsin' diyen kadının ifadesi: Özür dilerim

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, tepki çekti.

Hatice Öncel isimli bir kadın, sosyal medya hesabından herkesin tepkisini çeken skandal bir paylaşıma imza attı.

Paylaşılan görüntülerde Hatice Öncel, kızını sınava götürdüğünü belirterek metroda yaşadığı bir tartışmayı anlattı.

Tartışmada, kin ve nefret dolu ifadeler kullanıldı...

"KAPALILAR İMHA EDİLSİN"

Metrodan inerken bazı kişilerle sorun yaşadığını öne süren Öncel, daha sonra başörtülü kadınlara yönelik ağır ifadeler kullandı.

Metroya biniş anına ilişkin eleştirilerde bulunan kadın, "Her tarafından cahillik akıyor" dedikten sonra işi daha da ileri götürüp "Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada 'Kapalılar imha edilsin' diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı

GÖZALTINA ALINDI

Hatice Öncel hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir." denildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

“Kapalılar imha edilsin” şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel'in ifadesi ortaya çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre; özür dileyen ve ancak suçlamaları kabul etmeyen Öncel, ifadesinde şöyle dedi;

"YANLIŞ ANLAŞILDIM, ÜZGÜNÜM"

"Tarafıma soruşturma açılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için suçlamayı kabul etmiyorum. Bu konuya dahil olan herkesten yine yanlış anlaşıldığım için özür diyorum."