Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kapan-3 Kavak Operasyonu başlatıldı.

Zorlu arazi ve hava şartlarında sürdürülen operasyonda; jandarma komando, JÖH ile birlikte PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 825 personel, 55 operasyonel tim görev alıyor.

4 SIĞINAKTA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT

Operasyon kapsamında BTÖ mensuplarınca geçici barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen 4 sığınak içerisinde 1 adet kaleşnikov, 17 adet patlamaya hazır EYP düzeneği, 3 adet el bombası, 2 adet jeneratör, çok miktarda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanlarına el konulurken, diğerleri imha edildi.

SON TERÖRİSTE KADAR OPERASYONLAR SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilenceye kadar halkımızın yoğun desteği ile kararlı bir şekilde devam edecektir." denildi.