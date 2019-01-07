Kar körlüğüne en etkili çözüm güneş gözlüğü

Gözün ön kısmındaki korneada güneşe bağlı olarak meydana gelen yara ve hasar oluşumu olarak tanımlanan kar körlüğüne karşı tedbirli olunması isteniyor. Özellikle karın yoğun olduğu bölgelerde güneşten gelen ultraviyole ışınlarının kar ya da buzla kaplı alanlarda yansıyarak göze zarar vermesi kar körlüğüne neden olabiliyor.

HASTALIĞIN İLK BELİRTİLERİ

Genellikle açık alanda çalışan kişiler, kayakçılar ve karla kaplı alanlarda yürüyen ya da araç kullanan vatandaşlar bu durumdan etkileniyor. Bu nedenle gözü korumak adına kış mevsiminde de güneş gözlüğü kullanmaya özen gösterilmesi gerekiyor. Kar körlüğünün; sarı nokta, göz kuruluğu ve göz alerjisi olan hastalarla, açık renk göze sahip olanları daha fazla etkiliyor. Hastalığın ilk belirtileri gözde yanma, batma, kanlanma ve kuruluk hissi olarak sıralanıyor.

DIŞARIDA UZUN VAKİT GEÇİRENLER DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Karla kaplı alanlarda uzun süre yürüyen, dışarıda uzun zaman geçiren, araç kullanan ve kış sporlarıyla ilgilenenlerinin daha büyük risk altında olduğunu belirtiliyor. Hastalığın tedavisine dair ise şu bilgiler paylaşılıyor:

- Kar körlüğünün kısa dönem etkilerinin birkaç gün kendi kendine geçebilir. Ancak etkiler daha uzun sürüyorsa, vakit kaybetmeden bir göz cerrahi uzmanına başvurulmalıdır.

- Öncelikle yoğun gözyaşı ve uygun antibiyotik tedavisi uygulanması gerekir. Göz en az 1-2 kapatılmalı ve göz kapakları şiş ise üzerine soğuk kompres uygulanmalıdır. Ancak kesinlikle göz kapakları ovuşturulmamalıdır. Aksi halde yüzeysel dokularda hasar meydana gelebilir.





EN ETKİLİ KORUNMA YÖNTEMİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANMAK

Kar körlüğüne karşı alınacak en etkili yöntemin ultraviyole ışınlardan koruyucu özelliği bulunan güneş gözlüğü kullanılması. Gözlük olmadığı zamanlarda ise gözün karla temas etmesini önlemek için mümkün olduğunca iç mekânların tercih edilmesi, kar ve beyaz yüzeylere bakmaktan kaçınılması özellikle vurgulanıyor.