Kar maskesi takıp 3 marketi soydu

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 3 marketten yapılan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Marketlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kar maskesi taktığını belirledi.

Bolu'da kar maskeli market soygunu İZLE

EVİNE GİRECEĞİ SIRADA YAKALANDI

Kimlik tespiti için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, 10 gün boyunca 250 kamerayı tarayarak şüphelinin İsmail Baştürk olduğunu saptadı. İsmail Baştürk, Aktaş Mahallesi'ndeki evine gireceği sırada yakalandı.

49 SUÇTAN SABIKASI ÇIKAN HIRSIZ TUTUKLANDI

Poliste 49 farklı suçtan kaydı bulunan İsmail Baştürk, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.