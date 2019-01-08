Kar yurdu terk ediyor, yerini yağmura bırakıyor

Soğuk ve karlı hava son günlerini yaşıyor. Özellikle yurdun batı kesiminde kar, yerini yağmura bırakıyor. Yarın Türkiye'nin doğu kesimlerinde kar yağışı bir süre daha kendini gösterecek, ancak sıcaklıklar yükselmeye devam edecek.

SICAKLIKLAR 12 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Özellikle bugün İstanbul'da 0 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, perşembe günü 12 dereceye kadar yükselecek.

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’da kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), Samsun, Ordu ve Gaziantep’te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/m2), Amasya, Tokat, Çorum’un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

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