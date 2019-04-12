Kara delik fotoğrafının arkasındaki kadın: Katie Bouman

M87 Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper masif kara deliğin fotoğrafının elde edilmesini sağlayan algoritmanın arkasında 29 yaşında genç bir kadın bulunuyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) mezun bilgisayar bilimcisi Katie Bouman, tarihteki ilk kara delik fotoğrafının elde edilmesini sağlayan bilgisayar programının arkasındaki kişi konumunda.

Mezun olduktan sonra MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi ve MIT Haystack Gözlemevi'nden bir ekibin destek verdiği projenin liderliğini yapan Bouman, dünyanın farklı yerlerindeki radyo teleskoplarıyla elde edilen X-ışını verilerinin birleştirilmesi sonucu oluşturulan fotoğrafı elde eden algoritma için 3 yıl önce çalışmalara başladı.

Bilim insanları dünyanın farklı yerlerindeki radyo teleskoplarıyla elde edilen X-ışını verilerini birleştirerek oluşturdukları fotoğrafı, dünyanın 5 kentinde eş zamanlı basın toplantılarıyla kamuoyuna duyurmuştu.

Süper masif kara deliğin çekim alanına giren ışığın bükülmelerinin görülebildiği fotoğraf, bilim tarihinin ilk kara delik görüntüsü olarak kayıtlara geçti.

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