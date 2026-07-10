Karabük'te trafik kurallarını hiçe sayan sürücü kamerada

Karabük-Yenice kara yolunda, Karabük istikametinden Yenice yönüne ilerleyen 41 RT 600 plakalı otomobilin sürücüsü, yol boyunca yaptığı riskli hareketlerle dikkat çekti.

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün, zaman zaman önünde seyreden araca selektör yaparak baskı kurduğu, ardından güvenli olmayan noktalarda sollama gerçekleştirdiği görüldü.

KARŞI ŞERİTTEN ARAÇ GELME İHTİMALİNE RAĞMEN SOLLADI

Görüntülerde sürücünün, yol ve trafik şartlarını dikkate almadan yaptığı sollamalar sırasında büyük risk oluşturduğu görüldü.

Karşı yönden araç gelme ihtimaline rağmen yapılan hatalı geçişlerin, hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını tehlikeye attığı belirtildi.

ABARTI EGZOZLA ÇEVREYİ RAHATSIZ ETTİ

Tehlikeli sürüşün yanı sıra otomobilde kullanılan abartı egzoz da dikkat çekti.

Yüksek ses çıkaran egzoz nedeniyle çevrede rahatsızlık oluşturan sürücünün, trafik kurallarına aykırı davranışları görüntüler aracılığıyla kayıt altına alındı.

JANDARMA SÜRÜCÜYÜ TESPİT ETMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından jandarma ekipleri harekete geçti.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması amacıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.