Karaçay Şelalesi, Akdeniz'in yeni gözdesi olma yolunda

Osmaniye’nin doğal zenginlikleri arasında yer alan Karaçay Saklı Şelalesi, yemyeşil bitki örtüsü, serin havası ve suyun oluşturduğu doğal seslerle ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor. Bölge, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin yeni kaçış rotası haline geldi.

YATIRIMLARLA DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GELDİ

Osmaniye Belediyesi tarafından yapılan yol, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte şelale, ulaşım açısından daha elverişli bir hale getirildi. Yapılan düzenlemelerin ardından bölge, kısa sürede binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

ZİYARETÇİ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Karaçay Saklı Şelalesi, özellikle hafta sonları doğaseverlerin akınına uğruyor. Ziyaretçiler, hem serin havanın hem de doğal manzaranın tadını çıkarıyor.

FOTOĞRAF VE DOĞA TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI

Yeşilin her tonunu barındıran doğasıyla dikkat çeken bölge, aynı zamanda fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, şelalenin oluşturduğu kartpostallık manzaraları ölümsüzleştiriyor.

“DOĞAYLA BAŞ BAŞA KALMAK İÇİN İDEAL”

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, Karaçay Saklı Şelalesi’nin sakin atmosferinden ve doğal güzelliğinden etkilendiklerini belirtiyor. Ziyaretçiler, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen herkese bölgeyi tavsiye ediyor.