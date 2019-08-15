Karaciğer kanserinin tedavisinde yapay zeka kullanılacak

Günümüzde hemen hemen her alanda kullanılan yapay zeka teknolojileri, şüphesiz en büyük katkıyı sağlık alanında verecek. Bu teknoloji sayesinde birçok tedavi bekleyen hastaya umut olmak isteyen araştırmacılar, geliştirdikleri yeni yazılımlarla çalışmalarına devam ediyor.

Karaciğerdeki kanserli hücrelerin yapısal ve fonksiyonel değişimlerini araştıran ve bu hücrelere ilişkin tedaviyi kodlayan yapay zeka ile bir yazılım geliştirildiğini duyuran Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi (MÜKKAM) Müdürü Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, “Çalışmaların ilk verileri, karaciğer kanseri tanı ve tedavisinde umut olacak olumlu sonuçlar verdi.” ifadelerini kullandı.

Beş yıldır karaciğer kanseri hücreleriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, “Karaciğer kanseri erken tanı ve tedavisinde önemli olabilecek biyo belirteçleri araştırıyoruz. Sonuçları, tedavinin belirlenmesinde ve hastanın takibinde rehber olabilecek bir yazılıma dönüştürmek üzereyiz.” dedi.

GENLER İNCELENİYOR

Kanserin oluşumunda önemi saptanmış 84 geni incelediklerini, bu süreçte kanserli hücrelerin davranış ve değişimini takip ettiklerini anlatan Prof. Aktaş, “Salgılarındaki değişimi, proteinleri, hücrelerin yağ salgılayıp salgılamadıklarını inceliyoruz. Çok yönlü sayısal veri elde ediyoruz. Söz konusu veri tabanından yola çıkarak değişimler arasındaki ilişkileri formüle ediyoruz. Tüm bu sonuçları bir yazılıma dönüştürüyoruz. Karaciğer kanserinde böyle bir yazılım henüz dünyada yok.” ifadelerini kullandı.

Çok farklı kanser türleri olduğunu, ancak tüm kanserlerin oluşumunda bazı ortak özellikler bulunduğuna dikkat çeken Prof. Aktaş, elde ettikleri verilerde ortak özelliklerdeki değişime ait verilerin de ortaya konduğunu, bu verilerin gelecekte farklı kanser türlerinin tanı ve tedavisine de yardımcı olacağını söyledi.

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