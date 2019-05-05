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Karadeniz'de imar barışına 240 bin başvuru

Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Rize ve Giresun'da imar barışını fırsat haline çevirenler yaylalarda tapu sahibi oldu.

İHA | 05.05.2019 - 11:21..
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Karadeniz'de imar barışına 240 bin başvuru

Türkiye genelinde uygulamaya konulan imar barışı başvurularında artık sona geliniyor.

8 Haziran 2018 yılında başlayan imar barışı başvuruları 15 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

5 İLDEN 240 BİN BAŞVURU

Geçen 11 aylık sürede Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Rize ve Giresun illerinde şu ana kadar imar barışı kapsamında Çevre ve Şehircilik il Müdürlükleri’ne yaklaşık 240 bin başvuru yapıldı.

Bu başvurulardan elde edilen gelir ise 358 milyon TL’yi buldu.

İLK SIRADA TRABZON VAR

Trabzon 149 bin 182 başvuru sayısıyla ilk sırayı alırken, bu ili 42 bin 607 başvuru ile Giresun, 60 bin 690 bağımsız bölüm için 22 bin 178 başvuru ile Gümüşhane, 74 bin 926 bağımsız bölüm için 16 bin 974 başvuru ile Rize ve 7 bin 621 başvuru ile Artvin izledi.

İmar barışı kapsamında Gümüşhane, Artvin, Rize ve Giresun illerinden elde edilen gelir miktarı 150 milyon TL'yi bulurken, Trabzon imar barışı gelirlerinde bu dört ilin toplam rakamını geçerek 208 milyon 156 bin 330 TL’ye ulaştı.

Karadeniz'de imar barışına 240 bin başvuru


Karadeniz'de imar barışına 240 bin başvuru


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