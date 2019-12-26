Karaköy saldırganı hakim karşısına çıktı

İstanbul Karaköy'de kayda giren görüntüler, Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

Semahat Yolcu adlı saldırgan, yolda yürüyen iki genç kızı önce yumruklamış, ardından da hakaretler yağdırmıştı.

KİMSENİN UMRUNDA OLMADI

Bununla da yetinmeyen saldırgan kadın, tüm nefretini kusup, genç kızları bir süre çekiştirmişti. Tüm olanlara şahit olan çevrede bulunan vatandaşlar ise tek bir hamle dahi yapmamıştı.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Büyük tepkilere neden olan görüntüler, bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmiş; saldırgan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifadesi alınan saldırgan Semahat Yolcu, 'Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Bugün hakim karşısına çıkan saldırgan, tüm suçlamaları reddetti. Mahkeme ise saldırganın tutukluluk halinin devamına karar verdi.