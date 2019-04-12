Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

31 Mart yerel seçimlerini kısa bir süreliğine gündeminden çıkaran Saadet Partisi, yapımına 2013 yılında başlanan ve yakın zamanda ibadete açılan Çamlıca Camii'ni eleştirdi.

"BİR KERE DOLDURSUNLAR..."

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim." dedi.

"BAKIŞ AÇISI BU"

60 bin kişinin camiye ulaşmasının zor olduğunu öne süren Karamollaoğlu, "İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir, ne kadar geliştiğini kalkındığını göstermez. Bakış açısı bu." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu Çamlıca Camii'ni gereksiz buldu İZLE

HEM YÜRÜYEN MERDİVEN HEM DE ASANSÖR VAR

Öte yandan Çamlıca Camii külliyesinde vatandaşların rahat hareket etmeleri için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör bulunuyor. Yürüyen merdivenler, camiye yaya olarak gelen vatandaşları rahatlıkla caminin içine ulaşmalarını sağlıyor. Asansörleri kullanan vatandaşlar ise otoparktan direkt caminin içine ulaşabiliyor.