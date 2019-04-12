taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.78585
Euro
6.5352
Altın
1293.46
Borsa
96072.99
Gram Altın
240.537

Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya?" dedi.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 09:41..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

31 Mart yerel seçimlerini kısa bir süreliğine gündeminden çıkaran Saadet Partisi, yapımına 2013 yılında başlanan ve yakın zamanda ibadete açılan Çamlıca Camii'ni eleştirdi.

"BİR KERE DOLDURSUNLAR..."

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim." dedi.

Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

"BAKIŞ AÇISI BU"

60 bin kişinin camiye ulaşmasının zor olduğunu öne süren Karamollaoğlu, "İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir, ne kadar geliştiğini kalkındığını göstermez. Bakış açısı bu." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu Çamlıca Camii'ni gereksiz buldu İZLE

HEM YÜRÜYEN MERDİVEN HEM DE ASANSÖR VAR

Öte yandan Çamlıca Camii külliyesinde vatandaşların rahat hareket etmeleri için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör bulunuyor. Yürüyen merdivenler, camiye yaya olarak gelen vatandaşları rahatlıkla caminin içine ulaşmalarını sağlıyor. Asansörleri kullanan vatandaşlar ise otoparktan direkt caminin içine ulaşabiliyor.

Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

7
İstanbul Havalimanı'nda THY suitleri 5 yıldız konforunda

İstanbul Havalimanı'nda THY suitleri 5 yıldız konforunda

0
Can Bartu hayatını kaybetti

Can Bartu hayatını kaybetti

97
İsrail'in uzay aracı Beresheet, Ay’a inemedi

İsrail'in uzay aracı Beresheet, Ay’a inemedi

67
Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından S-400 mesajı

Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından S-400 mesajı

117
Datça’da tanrıça heykellerine saldırı

Datça’da tanrıça heykellerine saldırı

68
Saadet Partisi ile Fatih Erbakancıların kavgası

Saadet Partisi ile Fatih Erbakancıların kavgası

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir