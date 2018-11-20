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Karamollaoğlu, tahliye kararıyla ilgili konuştu

Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ne genel merkez binasının boşaltılması için 15 gün verdi. Karamollaoğlu seçimlerin sonrasını işaret etti.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 10:32..
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Karamollaoğlu, tahliye kararıyla ilgili konuştu

Saadet Partisi ile Fatih Erbakan arasındaki hukuk savaşında sona gelindi.

Fatih Erbakan, partiye karşı açtığı davayı açtı ve Saadet Partisi Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi yönünde mahkemeden karar aldı.

"15 GÜNDE TAHLİYE EDİN"

Parti avukatları, 15 gün içerisinde binanın tahliyesini isteyen Erbakan'dan 3 aylık süre istedi.

Görüşmeler devam ederken konuyla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi.

KARAMOLLAOĞLU: ÇOK ÜZGÜNÜM

Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Genel Merkez binamızın yapımını ta inşatından beri biliyorum. Dolayısıyla Genel Merkez binamızın ne için yapıldığını, nasıl ve hangi zor şartlarda yapıldığını çok iyi bilenlerden birisi olarak bugün bu tahliye talebi nedeniyle çok üzgünüm. Seçimlerden hemen önce yaşanması da ayrı bir üzüntü kaynağı. Böyle bir dava açılması bile yanlıştı ve açılmamalıydı. Mahkeme bir karar vermiş; diyecek bir şeyimiz yok elbette.

Karamollaoğlu, tahliye kararıyla ilgili konuştu

SEÇİME KADAR ERTELEYİN TALEBİ

Tahliye talebinin seçime kadar ertelenmesi için arkadaşlarımız görüşmelerde bulunuyor. Bana Genel Merkez’imizin tahliyesinin seçimden sonra olabileceği istikametinde olumlu bilgiler verildi."

Karamollaoğlu, tahliye kararıyla ilgili konuştu


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