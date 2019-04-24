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Karamollaoğlu üniversite açılmasına karşı çıktı

Son olarak Çamlıca Camii'nin açılmasına karşı çıkan Saadet lideri, bu kez de bazı illerde üniversite açılmasının gereksiz olduğunu savundu.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 13:27..
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Karamollaoğlu üniversite açılmasına karşı çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha önce hızlı tren ve Çamlıca Camii'nin gereksiz olduğunu söylemişti. Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul gibi projelere de karşı çıkan Karamollaoğlu bu sözlerinden dolayı çok tepki aldı.

Karamollaoğlu, bu kez de Iğdır, Ardahan, Şırnak gibi yerlerde üniversite açılmasına karşı çıktı.

"DEVLET OKUL AÇAR GİBİ ÜNİVERSİTE AÇIYOR"

Karamollaoğlu, konuyla ilgili olarak, "Yüzün üzerinde üniversitemiz var. Yahu Allah rızası için, gidip şimdi Ardahan'dakiler, Iğdır'dakiler gücenmesin ama, Ardahan'da bir üniversite kurmanın hangi mantığı var? Hocası var, talebesi yok. Hocası da yok çok yerde. Şırnak'a git, öğrenci yok. Muhterem arkadaşlarım; bunu dediğim koskoca bir devlet bu politikaları üretiyor. Hala okul açar gibi üniversite açıyor. Bu nasıl bir anlayış." ifadelerini kullandı.

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Karamollaoğlu üniversite açılmasına karşı çıktı

Karamollaoğlu üniversite açılmasına karşı çıktı

Karamollaoğlu üniversite açılmasına karşı çıktı

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