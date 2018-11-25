Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi’ne Genel Merkez binasının kirasını ödememesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı.

Parti binasının tahliyesi için icra memurları Saadet Partisi Genel Merkezi'nin kapısına dayanmıştı.

PARTİSİNİN TANITIMINI YAPTI

Dün eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve Osmanlı Padişahı Abdulhamid'in torunu Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı "Yeniden Refah Partisi", Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlenen mitingle tanıtıldı. Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, partisini iktidara taşıyacaklarının sözünü verdi.

"BABAM PARTİYİ SULTANLAR KURDU DERDİ"

Milli görüş akımının ilk siyasi partisi olan Milli Nizam Partisi'ni sultanların kurduğunu söyleyen Fatih Erbakan, "Babam Milli Nizam Partisi'ni kurarken 'Bu partiyi sultanlar kurdu. Bu partiyi sultan Abdulhamid Han kurmuştu' demişti. Şimdi biz de diyoruz ki milli görüşün ikinci 40 yıldaki temsilcisi olan Refah Partisi'ni Erbakan'ın kastettiği şehzademizle birlikte kuruyoruz." dedi.

Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a tepki geldi ViDEO

KARAMOLLAOĞLU ÇOK KIZGIN

Fatih Erbakan'ın bu konuşmalarının ardından Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Adana’da basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın, Refah Partisi’ni yeniden kurma girişimleriyle ilgili düşüncesini açıklayan Karamollaoğlu şöyle konuştu:

Yeni bir partinin kurulması ve bunun tartışılması bizim gündemimizde yok. Doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Ancak yapacak bir şey yok. Demokrasilerde böyle şeyler var.

"ERBAKAN HOCA HAYATTA OLSAYDI FALAKAYA YATIRIRDI"

Erbakan hocamızın oğlu, kendisini de severiz böyle bir girişimde bulundu. Eğer Erbakan hocamız hayatta olsaydı, herhalde kendisini falakaya yatırırdı.”