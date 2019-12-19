Karan bebeğe reklam teklifleri yağıyor

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti geçtiğimiz nisan ayında oğullarını Karan'ı kucaklarına almıştı.

8 ay boyunca Karan bebeğe dair herhangi bir kare paylaşmayan Evcen, kuralı bozdu ve oğluyla birlikte çektirdiği anları Instagram hesabından yayınladı.

3 MİLYONA YAKIN BEĞENİ GELİNCE REKLAM TEKLİFLERİ HAVADA UÇUŞTU

Fotoğraf henüz 5 gün paylaşılmasına rağmen beğeni rekoru kırdı. 3 milyona yakın beğeni alan bu karelerin ardından reklam şirketleri de Karan bebek için adeta sıraya girdi.

Yabancı bir oyuncak markası çiftin oğluna 1 milyonluk reklam teklifinde bulundu.

SADECE HİKAYE PAYLAŞIMI İÇİN 15 BİN TL

Hatta Karan'ın kendi Instagram hesabından yapılacak bir paylaşım için 50 bin, hikaye (yani story) paylaşımı için de 15 bin TL verilmesi planlandı. Fahriye Evcen ve şu sıralar bir tarih dizisinde boy gösteren Burak Özçivit'in bu teklife nasıl cevap verecekleri ise merak konusu...