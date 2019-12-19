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Karan bebeğe reklam teklifleri yağıyor

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan'a bir reklamda oynaması için 1 milyon TL teklif edildi.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 14:01..
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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti geçtiğimiz nisan ayında oğullarını Karan'ı kucaklarına almıştı.

8 ay boyunca Karan bebeğe dair herhangi bir kare paylaşmayan Evcen, kuralı bozdu ve oğluyla birlikte çektirdiği anları Instagram hesabından yayınladı.

Karan bebeğe reklam teklifleri yağıyor

3 MİLYONA YAKIN BEĞENİ GELİNCE REKLAM TEKLİFLERİ HAVADA UÇUŞTU

Fotoğraf henüz 5 gün paylaşılmasına rağmen beğeni rekoru kırdı. 3 milyona yakın beğeni alan bu karelerin ardından reklam şirketleri de Karan bebek için adeta sıraya girdi.

Yabancı bir oyuncak markası çiftin oğluna 1 milyonluk reklam teklifinde bulundu.

Karan bebeğe reklam teklifleri yağıyor

SADECE HİKAYE PAYLAŞIMI İÇİN 15 BİN TL

Hatta Karan'ın kendi Instagram hesabından yapılacak bir paylaşım için 50 bin, hikaye (yani story) paylaşımı için de 15 bin TL verilmesi planlandı. Fahriye Evcen ve şu sıralar bir tarih dizisinde boy gösteren Burak Özçivit'in bu teklife nasıl cevap verecekleri ise merak konusu...

Karan bebeğe reklam teklifleri yağıyor

Karan bebeğe reklam teklifleri yağıyor

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