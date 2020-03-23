Karanlık mod nedir

Koyu renk, karanlık tema veya gece modu olarak da bilinen karanlık mod, günümüzde akıllı telefonlar dahil olmak üzere birçok geliştirici tarafından kullanılıyor.

iOS ve Android işletim sistemlerinde de kullanılan ve Instagram, WhatsApp, Twitter gibi birçok uygulamada yer alan karanlık mod, ekrandaki renkleri siyaha yaklaştırarak hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de gözlerinizin daha az yorulmasını sağlıyor.

OLED EKRANLARDA İŞE YARIYOR

Karanlık modun sunduğu batarya performansı, yalnızca OLED ekranlı akıllı telefon modellerinde işe yarıyor. LCD ekrana sahip iPhone XR ve iPhone 11 gibi modellerde ise şarj ömründe pek bir değişiklik olmuyor.

KARANLIK MOD NEDEN LCD EKRANLARI ETKİLEMİYOR

LCD ekranlar, sahip olduğu teknoloji bakımından biraz geride kalıyor. Örneğin LCD ekranlarda karanlık mod açık olsa bile, karanlık piksel ile aydınlık pikselin aydınlatma oranı aynı oluyor. Yani sizin karanlık olarak gördüğünüz bölümle, aydınlık olarak gördüğünüz bölümünün ışık seviyeleri ekranın her yerinde aynı kalıyor.

Ancak, OLED ekranlarda durum biraz daha farklı. Karanlık modun aktif olduğu OLED ekranlarda, karanlık olarak kalan piksellere hiç enerji verilmiyor. Bu da ekranın daha az şarj harcamasına neden oluyor.