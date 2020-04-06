taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7648
Euro
7.3126
Altın
1651.1
Borsa
92071.13
Gram Altın
359.379
Bitcoin
48274.21

Karantina günlerinde dijital bağımlıya dönüştük

Koronavirüsten evlerimize kapandığımız bugünlerde elimizden telefon hiç düşmez oldu. Bilgisayarımız ise en yakın arkadaşımız. Akıllara "Bu alışkanlık ileride bağımlılığa dönüşür mü?" sorusu takılıyor.

Özel İçerik |
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

Karantina günlerinde dijital bağımlıya dönüştük

Bugünlerde merak duygusu ile sorumluluktan ya da kaygılarımızdan kaynaklı olarak sürekli sevdiklerimizle iletişim halindeyiz.

AMAÇ KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRMEK

Ya da keyifli zaman geçirmek için web siteleri, bloglar, çevrimiçi oyunlar, sosyal medya platformları ve akıllı telefon uygulamaları günlük yaşamımızda hiç olmadığı kadar var oldular.

Karantina günlerinde dijital bağımlıya dönüştük

İNTERNET KULLANIM ORANIMIZ YÜZDE 73

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019’un sonlarında Türkiye'de internet kullananların oranını yüzde 73 olarak açıklamıştı. Yine o dönemde bu rakamlarla birlikte Türkiye'de her 4 kişinden 3'ünün internet kullandığı tespit edildi.

Karantina günlerinde dijital bağımlıya dönüştük

SOSYAL MEDYADA DAHA ÇOK VAKİT GEÇİRMEYE BAŞLADIK

Şimdi içinde bulunduğumuz durumdan dolayı sosyal medya hesaplarında daha çok dolaşıyoruz. Peki, internette daha çok vakit geçirmek bizi sonrasında nasıl etkileyecek? Bu süreç bir dijital bağımlılığa yol açacak mı?

Çünkü akademisyenlerin üzerinde durduğu bir konu da “Yeni medya tedavi edilmesi gereken bir teknoloji bağımlılığı mı, yoksa hayatımıza eklemlenen yeni bir yaşam alanı mı?” sorusunun cevabı.

Karantina günlerinde dijital bağımlıya dönüştük

İNTERNET, BAĞIMLILIĞA DÖNÜŞMEDEN HAYATIMIZDA YER ALMALI

Karantina günlerinin bize bıraktığı alışkanlıklar mutlaka olacak. Ama bu günlerde sarıldığımız dijital dünya, salgın sonrası günlere geçip, hayata karıştığımızda ayağımıza bağ olmaz dileriz.

Karantina günlerinde dijital bağımlıya dönüştük

SAĞLIKLI YOLU BİZ BULACAĞIZ

En sağlıklısı da dijital dünyanın bize sunduğu nimetlerden, hızdan ve güçten beslenmek ama bunun dozunu da doğru ayarlayabilmek olmalı.

 

İlginizi Çekebilir
Dışarıya çıkmıyoruz diye bakımlı da mı olmayalım
Koronavirüs salgınından korunmak için evde kaldığımız süreç uzadıkça, moralimizi yüksek tutmak adına bakımlı olmayı hayatımızdan çıkartmamamız gerçeğini unutmamalıyız.
Evde kaldık, şişmanladık
Koronavirüs salgını nedeni ile evlerimizde kalırken sıkça yakındığımız konulardan birisi de sıkıntıdan sürekli yemek yapmamız, çok yemek yememiz ve hareketsizlikten kilo aldığımız oldu.
Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu
Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde, vatandaşların tıbbi maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Türkiye'de
Virüse karşı yüzde 80 başarı elde edilen tedavi yöntemine, Çin'den sonra Türkiye de başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmirliler karantinaya direniyor
İzmirliler karantinaya direniyor
656
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
180
Türkiye'de karantinaya alınan yerlerin sayısı artıyor
Türkiye'de karantinaya alınan yerlerin sayısı artıyor
117
Demet Akalın karantinada kebapçı çağırdı
Demet Akalın karantinada kebapçı çağırdı
476
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı
392
Ceza yiyen servis şoförlerinden sosyal mesafesiz eylem
Ceza yiyen servis şoförlerinden sosyal mesafesiz eylem
138
Cami avlusunda kıyafet çekimi yaptılar
Cami avlusunda kıyafet çekimi yaptılar
538
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir