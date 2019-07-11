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Karasu Plajı'nda Denizaltı bombası bulundu

Sahil kıyısına vuran ve ilk incelemelerin ardından Denizaltı’na ait olduğu belirlenen bomba paniğe neden oldu.

İHA | 11.07.2019 - 13:47..
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Sakarya’nın Karasu Akkum mevki’inde bulunan bir plajda yürüyüş yapan bir vatandaş, sahilde kıyıya vurmuş bir cisim olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede kıyaya vuran cismin Denizaltı’na ait bir bomba olduğu belirlendi.

Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edilirken kıyıda geniş güvenlik önlemleri alındı.

PLAJ BÖLGESİNE GİRİŞ YASAKLANDI

Öte yandan kıyaya vuran denizaltı bombasının bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı.
Karasu Plajı'nda Denizaltı bombası bulundu

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