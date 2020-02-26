Kardashian Ailesi'nin ABD'de büyük bir izleyici kitlesi bulunan 'Keeping Up with the Kardashians' şovunun, 18. sezon tanıtımı yayınlandı. Görüntülerdeki Kim ve Kourtney'nin kavgası, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, iki kardeşin hararetli bir şekilde tartıştığı görülüyor. Tanıtımda Kourtney, elindeki içeceği Kim’e fırlatarak “Söyleyecek bir şeyin yok mu?” derken, neye uğradığını şaşıran Kim de altta kalmadı.

Kardashian Ailesi karıştı VİDEO

ABLASINA YUMRUK ATTI

Bir anda ayağa kalkarak Kourtney’nin üzerine yürüyen Kim, ablasına yumruk atarken, “Bir daha bana böyle gelme.” dedi. Olayın detayına daha fazla yer verilmezken, tanıtım diğer görüntülerle devam etti.