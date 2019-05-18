Kardashian ve Kanye West çiftinden ilginç isim tercihi

Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin İbranicede "şarkı" anlamına gelen bu ismi tercih etmeleri aileleri de dahil herkesi şaşırttı.

Kardashian, yeni bebeğin fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

"HER ŞEYE SAHİBİZ"

Ünlü güzel paylaşımında, "Dördüncü çocuğumuzun da katılımıyla güzel Anneler Günü. Ölçülebilenin ötesinde mutluyuz. İhtiyacımız olan her şeye sahibiz" diye yazdı.

Kim Kardashian ve Kanye West'in ikisi biyolojik diğer ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları iki kız iki erkek dört tane çocukları bulunuyor.

Kardashian ve West'in ilk biyolojik çocuğu North adını taşıyor. Çiftin ikinci çocuğu beş yaşındaki Saint. Magazin basınında Kimye olarak anılan çift, kızları Chicago'ya da taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olmuştu.

Kim Kardashian, bir ara yeni doğacak bebeğine, babasının kökenlerine saygı duruşu niteliğinde Ermenice bir isim koyacağını açıklamıştı. Bir dönem de bir Endonezyalı falcının "Bu yeni bebek baban Robert'ın reenkarnesi olacak" demesi üzerine Robert adını vermeyi düşündüğünü belirtmişti. Ama Psalm ismiyle herkesi şaşırttı.