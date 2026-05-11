Karla baharın buluştuğu yolculuk: Gümüşhane'de doğaya 12 kilometrelik yürüyüş

Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde kışın izleri henüz silinmemişken, vadiler baharın renkleriyle canlandı. Torul ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşünde sporcular, bir yanda erimeyen kar örtülerinin üzerinden geçerken diğer yanda açan çiçeklerin arasında ilerledi. Doğanın tüm renklerini aynı rotada buluşturan yürüyüş, katılımcılara hem görsel şölen hem de ruhsal bir yolculuk sundu.

DOĞANIN KALBİNDE 12 KİLOMETRELİK PARKUR

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK) tarafından düzenlenen etkinlikte 24 sporcu, Torul ilçesine bağlı Yücebelen ve Kirazlık köyleri arasındaki tarihi rotada yürüyüş yaptı.

Etkinlik, Yücebelen köyü Büyük Silve Mahallesi’nde başladı. Hazırlıklarını tamamlayan sporcular ilk olarak eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Livade Yaylası’na ulaştı. Bölgenin kartpostalları andıran görüntüsünü fotoğraflayan ekip, daha sonra orman içi patikalardan yürüyüşünü sürdürdü.

KAR KÜTLELERİNDEN ÇİÇEK TARLALARINA

Parkur boyunca doğanın iki farklı yüzü aynı anda görüldü. Yer yer kıştan kalan dev kar kütlelerinin üzerinden geçen sporcular, birkaç adım sonra baharın müjdecisi menekşe ve sümbüllerle kaplı alanlarda yürüdü.

Kirazlık köyünün Mezere bölgesi ile Çayırlar Yaylası’na ulaşan ekip, bölgedeki berrak dereler ve bozulmamış yayla mimarisi karşısında hayranlığını gizleyemedi. Doğanın sessizliği içinde ilerleyen sporcular, Kurusakız sırtını aşarak Kirazlık köyünün Küskürme Mahallesi’nde yürüyüşü tamamladı.

TORUL BARAJI MANZARASIYLA FİNAL

Yaklaşık 12 kilometrelik yürüyüş boyunca eşsiz doğa manzaralarına tanıklık eden katılımcılar, rotayı “hayat boyunca unutulmayacak görüntüler” olarak tanımladı.

Yürüyüşün finalinde ise Torul Barajı’nın görkemli görüntüsü sporcuları karşıladı. Yıllar sonra ilk kez dolu savaktan su tahliye eden barajın oluşturduğu manzara, gün boyu süren parkurun en dikkat çekici anlarından biri oldu.

"DOĞADA BENLİĞİMİ BULDUM"

Yürüyüşe katılan akademisyen Aleyna Gün, doğanın insan üzerindeki etkisini anlatarak etkinliğin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Yaklaşık bir yıldır doğa yürüyüşlerine katıldığını ifade eden Gün, şehir yaşamının insanı duygusal olarak uzaklaştırdığını belirtti.

Doğada yeniden kendini keşfettiğini dile getiren Gün, her çiçeğin ve her doğa detayının yaşamı yeniden hissetmesini sağladığını ifade etti.

"KARIN YANINDA MENEKŞELER AÇMIŞTI"

Etkinliğe katılan akademisyen Fatma Cebeci Aydın ise parkur boyunca karşılaştıkları manzaraların büyüleyici olduğunu söyledi. Yer yer kar kütlelerinin bulunduğunu belirten Aydın, hemen yanı başlarında açan menekşe ve sümbüllerin doğanın dönüşümünü gözler önüne serdiğini kaydetti.

Elektriğin ulaşmadığı, doğal yapısını koruyan yaylaların kendilerini etkilediğini ifade eden Aydın, yağmura rağmen baharın keyfini doyasıya yaşadıklarını dile getirdi.

NİĞDE’DEN GÜMÜŞHANE DAĞLARI İÇİN GELDİ

Aslen Gümüşhaneli olan ve Niğde’de görev yapan Esin İnce de bu özel yürüyüşe katılabilmek için iki günlüğüne memleketine geldiğini söyledi.

Parkur boyunca yeşilin her tonunu gördüklerini belirten İnce, eski yayla evleri ve tarihi patikaların kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Bölgedeki farklı çiçek türlerini keşfetmenin unutulmaz bir deneyim olduğunu söyleyen İnce, Gümüşhane dağlarının doğaseverler için eşsiz bir rota sunduğunu kaydetti.