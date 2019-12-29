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Kars'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Sarıkamış ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi.

DHA | 29.12.2019 - 14:48..
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Kars’ın Sarıkamış ilçesi Parmakdere köyü olarak saptadığı deprem, 14.20’de meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Sarıkamış’ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

KANDİLLİ 'ERZURUM'DA OLDU' DEDİ

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Erzurum’un Narman ilçesinin kırsal Güllüdağ Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.3 olarak açıkladı.

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