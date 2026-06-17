Kars'ta menderesler hayran bıraktı

Doğu Anadolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Kars'ta, yaz mevsiminin eşsiz manzaraları havadan görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde drone ile kaydedilen görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi.

EŞSİZ ANLAR

Yemyeşil vadiler arasında kıvrılarak ilerleyen menderesler kartpostallık görüntüler oluştururken, yüksek dağların zirvelerindeki kar örtüsü dikkat çekti.

Geniş alanlara yayılan sarıçam ormanları ve zengin yaban hayatıyla öne çıkan Kars, yaz aylarında sunduğu eşsiz manzaralarla doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir destinasyon olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.