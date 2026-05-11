Kars’ta sahte para operasyonu: 2,3 milyon TL ele geçirildi

Suçlulara yönelik her alanda ekiplerin operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda Kars İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı öncesi önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde bölgede artan nakit para akışını takibe aldı.

SAHTE ABD DOLARINI PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Yapılan çalışmalar sırasında bazı şahısların yasa dışı yollarla temin ettikleri sahte ABD dolarlarını piyasaya sürmeye hazırlandığı yönünde önemli istihbari bilgiler elde edildi.

Özellikle canlı hayvan pazarlarında yüksek miktarda nakit alışveriş yapılmasını fırsat olarak gören şüphelilerin, sahte dövizleri hayvan ticaretinde kullanarak piyasaya sokmayı planladıkları belirlendi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDILAR

İstihbaratın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan takip sonucu şahısların sahte paralarla birlikte araç içerisinde hareket halinde oldukları tespit edildi.

Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Kars merkezinde operasyonu başlattı.

ŞÜPHELİLERİN BULUNDUĞU ARAÇ DURDURULDU

Kars İl Jandarma KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin koordineli operasyonunda, şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu.

51 BİN 400 SAHTE ABD DOLARI ELE GEÇİRİLDİ

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan adli aramada 878 adet 50 dolarlık ve 75 adet 100 dolarlık sahte ABD doları olmak üzere toplam 51 bin 400 dolar ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte paraların piyasa karşılığının yaklaşık 2 milyon 313 bin TL olduğu belirtildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, jandarma ekiplerinin sahte paraların temin edildiği bağlantılar ve muhtemel organizasyon ağı üzerinde çalışmalarını derinleştirdiği bildirildi.