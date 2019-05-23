taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1389
Euro
6.8546
Altın
1276.09
Borsa
84253.09
Gram Altın
251.794

Kars'taki çobanlar yeni doğan kuzuları şemsiyeyle koruyor

Kars'ta hayvanlarını meralara çıkartan çobanlar, Ramazan'da bazen yağmur bazen yakıcı güneşin altında ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor.

AA | 23.05.2019 - 11:26..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş
Kars'taki çobanlar yeni doğan kuzuları şemsiyeyle koruyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun önemli geçim kaynaklarından hayvancılık, besici ve çobanlara Ramazan ayında daha zorlu anlar yaşatıyor.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA YOLA KOYULUYORLAR

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde de sahurlarını yapan çobanlar, sabahın ilk ışıklarıyla hayvanlarını önüne katıp meralarda güneşin altında kilometrelerce yol yürüyor.

Hayvanlarını otların en fazla yeşerdiği meralara götürüp karınlarını doyurmaya çalışan çobanlardan oruç tutanlar, zor olsa da iftar vaktine kadar meralarda hayvanları ile saatlerce dolaşıyor.

Sıcak ya da yağışlı havadan genellikle şemsiyeyle korunmaya çalışan çobanlar, sıcağa dayanamayan yeni doğmuş kuzuları, ellerinden geldikçe kucaklarına alıp şemsiyle güneşten koruyor.

Kars'taki çobanlar yeni doğan kuzuları şemsiyeyle koruyor

İftar vakti yaklaşınca hayvanlarını ağıla koymak için evlerine dönen çobanlardan Beritan Kaya, okuldan çıktıktan sonra koyunları otlatmak için babasına yardım etmeye geldiğini söyledi.

Havaların ısındığını, Ramazan ayında koyunların başında beklemenin çok zor olduğunu anlatan Kaya, "Bahar geldi, koyunlarımızı kuzularımızı çıkardık otlatıyoruz. Ramazan ayında olduğumuz için sıcaktan çok etkileniyoruz, şemsiyeyle kendimizi koruyoruz. Bazı kuzular sıcaktan çok etkileniyor, ben de bazı kuzuları kucağıma alarak şemsiyeyle korumaya çalışıyorum, elimden geldiğince hem kuzuları hem de kendimi güneşten koruyorum." dedi.

Kars'taki çobanlar yeni doğan kuzuları şemsiyeyle koruyor

"RAMAZAN DOLAYISIYLA ÇOK ZORLANIYORUZ"

Çoban Hikmet Aydın da oruçluyken güneşin altında koyun otlatmanın çok zor olduğunu, ancak her türlü zorluğa katlandıklarını belirtti.

Sıcaktan şemsiye yardımıyla korunduğunu anlatan Aydın, "Sabah 06.00'dan akşam 19.00'a kadar koyun otlatıyorum, havaların ısınması ve Ramazan ayı olması dolayısıyla çok zorlanıyoruz. Sürekli yürüdüğüm için çok susuyorum, yoruluyorum, hava rüzgarlı olmadığı zamanda şemsiye yardımıyla güneşten korunmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Kars'taki çobanlar yeni doğan kuzuları şemsiyeyle koruyor

Kars'taki çobanlar yeni doğan kuzuları şemsiyeyle koruyor

Kars'taki çobanlar yeni doğan kuzuları şemsiyeyle koruyor

Kars'taki çobanlar yeni doğan kuzuları şemsiyeyle koruyor

Kars'taki çobanlar yeni doğan kuzuları şemsiyeyle koruyor

Kars'taki çobanlar yeni doğan kuzuları şemsiyeyle koruyor

Kars'taki çobanlar yeni doğan kuzuları şemsiyeyle koruyor

Kars'taki çobanlar yeni doğan kuzuları şemsiyeyle koruyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası onandı

Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası onandı

388
Hazal Kaya: Hamileyim

Hazal Kaya: Hamileyim

45
İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

32
Saadet Lideri Karamollaoğlu: S-400 tavrını doğru buluyorum

Saadet Lideri Karamollaoğlu: S-400 tavrını doğru buluyorum

135
Ümit Özat'ın oruç isyanı

Ümit Özat'ın oruç isyanı

242
İngiltere'ye bin kişilik cami açıldı

İngiltere'ye bin kişilik cami açıldı

89
İVME Finansman Paketi açıklanıyor

İVME Finansman Paketi açıklanıyor

228
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir