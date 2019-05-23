Kars'taki çobanlar yeni doğan kuzuları şemsiyeyle koruyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun önemli geçim kaynaklarından hayvancılık, besici ve çobanlara Ramazan ayında daha zorlu anlar yaşatıyor.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA YOLA KOYULUYORLAR

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde de sahurlarını yapan çobanlar, sabahın ilk ışıklarıyla hayvanlarını önüne katıp meralarda güneşin altında kilometrelerce yol yürüyor.

Hayvanlarını otların en fazla yeşerdiği meralara götürüp karınlarını doyurmaya çalışan çobanlardan oruç tutanlar, zor olsa da iftar vaktine kadar meralarda hayvanları ile saatlerce dolaşıyor.

Sıcak ya da yağışlı havadan genellikle şemsiyeyle korunmaya çalışan çobanlar, sıcağa dayanamayan yeni doğmuş kuzuları, ellerinden geldikçe kucaklarına alıp şemsiyle güneşten koruyor.

İftar vakti yaklaşınca hayvanlarını ağıla koymak için evlerine dönen çobanlardan Beritan Kaya, okuldan çıktıktan sonra koyunları otlatmak için babasına yardım etmeye geldiğini söyledi.

Havaların ısındığını, Ramazan ayında koyunların başında beklemenin çok zor olduğunu anlatan Kaya, "Bahar geldi, koyunlarımızı kuzularımızı çıkardık otlatıyoruz. Ramazan ayında olduğumuz için sıcaktan çok etkileniyoruz, şemsiyeyle kendimizi koruyoruz. Bazı kuzular sıcaktan çok etkileniyor, ben de bazı kuzuları kucağıma alarak şemsiyeyle korumaya çalışıyorum, elimden geldiğince hem kuzuları hem de kendimi güneşten koruyorum." dedi.

"RAMAZAN DOLAYISIYLA ÇOK ZORLANIYORUZ"

Çoban Hikmet Aydın da oruçluyken güneşin altında koyun otlatmanın çok zor olduğunu, ancak her türlü zorluğa katlandıklarını belirtti.

Sıcaktan şemsiye yardımıyla korunduğunu anlatan Aydın, "Sabah 06.00'dan akşam 19.00'a kadar koyun otlatıyorum, havaların ısınması ve Ramazan ayı olması dolayısıyla çok zorlanıyoruz. Sürekli yürüdüğüm için çok susuyorum, yoruluyorum, hava rüzgarlı olmadığı zamanda şemsiye yardımıyla güneşten korunmaya çalışıyorum." diye konuştu.