Karsu’dan evlilik yıl dönümü paylaşımı: Bizim için en güzel hediye

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi edinen Karsu Dönmez, 2024 yılında Hollandalı Mike Schrama ile nikah masasına oturmuştu.

İKİNİCİ YILI KUTLADILAR

Çekirdek ailesiyle geçirdiği huzurlu anları sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla adeta çifte mutluluk yaşadığını gözler önüne serdi. Eşi Mike Schrama ile evliliklerinde ikinci yılı geride bırakan Karsu, bu özel günü hayatının en anlamlı sürprizlerinden biriyle kutladı.

Sosyal medya hesabından duygusal bir not yayınlayan başarılı sanatçı, takipçilerine şu sözlerle seslendi:

"EN GÜZEL HEDİYE"

"Bu yaz, en kıymetli hazinem olan küçücük ailemle her anın tadını çıkarmaya karar verdim. Dün ikinci evlilik yıl dönümümüzdü ve aldığımız en güzel hediye, Blues'un ilk adımlarını atması oldu! Tarif edilemez bir mutluluk ve gurur..."