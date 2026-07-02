Bebek geliyor! Merve Dizdar hamile

Masumiyet Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan daha sonra Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Merve Dizdar, başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde. 2 sene önce Cihan Ayger ile nikah masasına oturan başarılı oyuncudan hayranlarını heyecanlandıran haber geldi.

3 AYLIK HAMİLE

Ünlü çiftin bebek bekledikleri öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Merve Dizdar şimdilerde 3 aylık hamile.

ERKEK

Şimdilik hamilelik sürecini sadece yakınlarıyla paylaşan çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Merve Dizdar ve Cihan Ayger çiftinin bir erkek bebekleri olacak.