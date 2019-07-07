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Kartal Belediyesi'nden spor etkinliği

İstanbul Kartal'da bulunan bazı noktalara giden vatandaşlar, bir eğitmen eşliğinde sabah sporu yaptı. Etkinliğe şimdilik 70-80 civarında vatandaş katıldı.

İHA | 07.07.2019 - 12:19..
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Kartal Belediyesi'nden spor etkinliği

Kartal Belediyesi tarafından ‘Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor’ etkinliği düzenlendi.

Etkinliği duyan Kartallılar, belirlenen dört ayrı noktada buluşup, sabah sporunu yaptı.

İKİNCİSİ YAPILIYOR

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik kapsamında açık havada spor yapılırken, Kartal Belediyesi İştirak Şirketi Genel Müdürü Düzgün Çapar, “Kartal Belediyemiz daha önceki sene bu projeyi başlatmıştı. Bu sene de devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza ‘sağlıklı yaşam, bilinçli spor’ adı altında profesyonel eğitimcilerle birlikte daha sağlıklı spor yapabilmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kartal Belediyesi'nden spor etkinliği

"BİR EĞİTMEN YETMEYECEK"

Günlük 70-80 vatandaşın katıldığını söyleyen Çapar, “Bu daha ilk hafta. Önümüzdeki haftalarda bu daha da yoğunlaşacak. Belki bir eğitmen yetmeyecek. Biz de onların gereğini yapacağız.” diye konuştu.

Kartal Belediyesi'nden spor etkinliği

Kartallılar sabah sporunda buluştu VİDEO

"GÖBEKLİ İNSANLAR İÇİN YARARLI OLUR"

Etkinlik kapsamında eğitmen eşliğinde spor yapan vatandaşlardan Cem Kemal Tur, “Çok güzel bir faaliyet. Her bireyin yapması gereken bir faaliyet. İnşallah bize yararı olur. Hem halk, hem sağlık, hem de böyle göbekli olan insanlar için.” dedi.

Kartal Belediyesi'nden spor etkinliği

DEVAMI BEKLENİYOR

Yeter Kaya isimli bir vatandaş “Biz zaten sabahları yürüyoruz eşimle. Böyle görünce de çok hoşumuza gitti, katıldık.” derken, verilen hizmet için belediyeye teşekkür eden Esra Karahan ise, “Memnunuz, devamını istiyoruz belediyemizden.” ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi'nden spor etkinliği

Spor etkinliği, 6 Ekim tarihine kadar sürecek.

Kartal Belediyesi'nden spor etkinliği

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